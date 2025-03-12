Персонал парламента Финляндии перешел на удаленку из-за желудочного гриппа

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Персоналу парламента Финляндии и всем сотрудникам, которые не обязаны присутствовать в здании высшего органа законодательной власти, предписано перейти на удаленную работу из-за вспышки желудочного гриппа.

"Вспышка желудочного гриппа случилась прошлой ночью и сегодня утром. Отмечено около десятка случаев заболевания. В качестве меры предосторожности должностные лица были проинформированы о том, что все, кто не обязан сегодня находиться в здании, будут работать удаленно", - сообщила Yle вице-спикер парламента Паула Рисикко.

12 марта закрыли также один из ресторанов парламента.

По словам Рисикко, удаленка не касается депутатов парламента.

"Законодательная работа будет продолжена в штатном режиме. Ни один из комитетов не был отменен, и сессия продолжается", - добавила она.