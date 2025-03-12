Пять человек погибли при пожаре в административном здании в Благовещенске

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Пожар возник в административном здании в Благовещенске, есть погибшие, сообщила пресс-служба МЧС РФ в среду.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Чайковского 209, литер 14. Установлено, что произошел пожар в административном здании. Из здания спасли 10 человек, из которых трое пострадали. (...) Погибли пять человек", - говорится в сообщении.

На месте пожара работают 40 человек и 11 единиц техники.