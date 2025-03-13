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RTBF сообщил о назревающем коррупционном скандале в Европарламенте

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В Европарламенте назревает скандал, связанный с коррупцией и иностранным влиянием, сообщил бельгийский телеканал RTBF.

По его данным, проведенная утром 13 марта полицейская операция была направлена против влиятельных лиц в парламентском органе, таких, как депутаты и их помощники, которые, предположительно, продвигали интересы китайской Huawei в европейских кругах в обмен на различные выгоды.

После нескольких месяцев негласного расследования федеральные полицейские провели 21 обыск в поисках улик и документов по делу о коррупции в Европейском парламенте, отмечает телеканал со ссылкой на федеральную прокуратуру Бельгии. Речь также идет "об отмывании денег, подделке документов и использовании поддельных документов".

И хотя обвинение утверждает, что рассматриваются "цели продвижения исключительно частных коммерческих интересов в контексте политических решений", оно, тем не менее, отказывается подтвердить какую-либо причастность Huawei, уточняет RTBF.

Полиция провела операцию в Брюсселе, Валлонии и Фландрии, отдельные следственные действия прошли в Португалии. Несколько человек были задержаны для допросов.

На протяжении нескольких лет компания Huawei связана с задачей развертывания в Европе телекоммуникационных сетей, в первую очередь пятого поколения (5G). Присутствие китайской телекоммуникационной компании, вышедшей на европейский рынок в начале 2000-х годов, вызывает подозрения у ряда политических кругов и подвергается критике.

RTBF отмечает, что дебаты на эту тему касаются не только бизнеса. Huawei рассматривается Соединенными Штатами и Еврокомиссией как поставщик "оборудования с высокой степенью риска", учитывая близость компании к государственному аппарату Китая. Наличие китайских компонентов связывают с угрозами зависимости и шпионажа для инфраструктур, что Huawei отрицает.

На брифинге в Еврокомиссии 13 марта пресс-секретарь ЕК Тома Ренье сказал, что не будет давать никаких комментариев по этому досье, отметив при этом "важность безопасности сети 5G" для экономики ЕС. По его словам, "Еврокомиссия считает, что для сфер, представляющих риск, как, например, поставки услуг 5G, государства-члены должны принять решения, исключающие Huawei из сети 5G" в Европе.

В декабре 2022 года в Европарламенте разразился так называемый "Катаргейт" - коррупционный скандал, в который, по мнению следствия, была вовлечена группа депутатов, политиков, лоббистов, государственных служащих и членов их семей, находившихся под влиянием правительств Катара, Марокко и Мавритании и связанных с коррупцией и отмыванием денег.

Huawei 5G Еврокомиссия Европарламент Китай Португалия Брюссель
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