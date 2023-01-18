Депутат из Люксембурга займет в Европарламенте пост фигурантки коррупционного скандала Кайли

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Евродепутаты выбрали нового заместителя председателя Европарламента, который сменит на этом посту греческого депутата Еву Кайли, ранее лишенную полномочий.

Новым вице-председателем стал депутат из Люксембурга Марк Ангель, представляющий фракцию Прогрессивного альянса социалистов и демократов.

Его избрали на эту должность в ходе тайного голосования. Помимо него, на пост претендовали еще два кандидата. Во втором туре голосования Ангель набрал 307 голосов из 590 при 296, необходимых для избрания, опередив двух конкурентов.

Он занял вакантное место, освободившееся после того, как греческого депутата Кайли 13 декабря прошлого года лишили полномочий заместителя главы ЕП.

В Бельгии продолжается расследование дела в связи с подозрениями в коррупции в Европарламенте депутатов и сотрудников, имевших связи с представителями интересов Катара. В их числе - лишенная полномочий бывшая заместитель председателя ЕП греческий депутат Ева Кайли. Также под следствием оказались ее помощник и партнер - итальянец Франческо Джорджи и представитель одной из НПО Никколо Фига-Таламанка.

Журналисты окрестили это дело "катаргейт", так как его фигуранты, как считается, в обмен на деньги продвигали интересы Катара. Однако ряд СМИ сообщал, что фигуранты скандала продвигали еще и интересы Марокко.