Экс-зампреда Европарламента Еву Кайли оставили под арестом по делу о коррупции

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Брюссельский суд оставил под стражей находящуюся под следствием по делу о коррупции бывшую заместителя председателя Европарламента (ЕП) Еву Кайли, сообщили бельгийские СМИ.

Кайли находится в предварительном заключении с 9 декабря 2022 года. Адвокаты подозреваемой в ходе закрытого заседания пытались добиться ее условного освобождения из-под стражи.

Федеральная прокуратура Бельгии выразила решительное несогласие с ходатайством защиты экс-зампреда ЕП разрешить ей пребывание на свободе с электронным браслетом.

Адвокаты продолжали настаивать на том, что бывший зампред Европарламента не причастна к нашумевшему коррупционному скандалу. Кроме того, они указывали на недостойные европейского правосудия условия содержания в заключении греческого политика.

Однако прокуратура заняла твердую негативную позицию, считая, что существуют риски того, что Кайли скроется от суда, вступит в сговор с третьими лицами или уничтожит улики.

Суд согласился с этими аргументами.