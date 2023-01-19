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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:09

Экс-зампреда Европарламента Еву Кайли оставили под арестом по делу о коррупции

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Брюссельский суд оставил под стражей находящуюся под следствием по делу о коррупции бывшую заместителя председателя Европарламента (ЕП) Еву Кайли, сообщили бельгийские СМИ.

Кайли находится в предварительном заключении с 9 декабря 2022 года. Адвокаты подозреваемой в ходе закрытого заседания пытались добиться ее условного освобождения из-под стражи.

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Федеральная прокуратура Бельгии выразила решительное несогласие с ходатайством защиты экс-зампреда ЕП разрешить ей пребывание на свободе с электронным браслетом.

Адвокаты продолжали настаивать на том, что бывший зампред Европарламента не причастна к нашумевшему коррупционному скандалу. Кроме того, они указывали на недостойные европейского правосудия условия содержания в заключении греческого политика.

Однако прокуратура заняла твердую негативную позицию, считая, что существуют риски того, что Кайли скроется от суда, вступит в сговор с третьими лицами или уничтожит улики.

Суд согласился с этими аргументами.

В Бельгии продолжается расследование дела в связи с подозрениями в коррупции в Европарламенте депутатов и сотрудников, имевших связи с представителями интересов Катара. В их числе - лишенная полномочий заместителя председателя ЕП гречанка Кайли.

Журналисты окрестили это дело "катаргейт", так как его фигуранты, по мнению следствия, в обмен на деньги продвигали интересы Катара. Однако ряд СМИ сообщал, что подозреваемые также имели коррупционные связи с представителями Марокко.

ЕС Европарламент Ева Кайли
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