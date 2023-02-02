Подозреваемых в коррупции депутатов Европарламента лишили парламентского иммунитета

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Европейский парламент (ЕП) на пленарной сессии в четверг в Брюсселе проголосовал за лишение парламентской неприкосновенности двух депутатов, которых подозревают в рамках дела о коррупции в ЕП, - итальянца Андреа Коццолино и бельгийца Марка Тарабеллу.

"Одобрив предложение, принятое Комитетом по правовым вопросам во вторник, депутаты Европарламента сегодня решили снять иммунитет с Андреа Коццолино (Италия) и Марка Тарабеллы (Бельгия) (...) Как только решение будет официально доведено до сведения обоих членов Европейского парламента, так и запрашивающих органов, начатая в январе процедура будет завершена", - говорится в коммюнике ЕП, опубликованном на его сайте.

Запрос на лишение двух евродепутатов парламентского иммунитета был подан бельгийскими властями, расследующими дело.

В Бельгии продолжается расследование в связи с подозрениями в коррупции в Европарламенте депутатов и сотрудников, имевших связи с представителями интересов Катара. В их числе - лишенная полномочий заместителя председателя ЕП гречанка Ева Кайли.

Журналисты окрестили это дело "катаргейт", так как его фигуранты, по мнению следствия, в обмен на деньги продвигали интересы Катара. Однако ряд СМИ сообщал, что подозреваемые также имели коррупционные связи с представителями Марокко.