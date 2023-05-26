Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Освобожденная из-под домашнего ареста евродепутат Ева Кайли возвращается к работе

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Бывший зампред Европарламента, гречанка Ева Кайли, которая ранее стала фигуранткой дела о коррупции в Европарламенте, на следующей неделе вернется к исполнению своих обязанностей, сообщают франкоязычные СМИ.

В миреЕвропарламент прекратил полномочия зампреда Евы Кайли на фоне расследования о коррупцииЕвропарламент прекратил полномочия зампреда Евы Кайли на фоне расследования о коррупцииЧитать подробнее

Суд в Бельгии 25 мая разрешил Кайли снять электронный браслет и освободил ее из-под домашнего ареста в ожидании суда по так называемому "катаргейту".

По словам адвоката Кайли, в Европарламенте она намерена поднять вопрос о том, не нарушали ли такие меры, как слежка, задержание и заключение под стражу ее права как евродепутата.

С 10 декабря прошлого года Кайли находилась в тюремном предварительном заключении. Ей вменяют коррупцию, отмывание денег и принадлежность к преступной организации в рамках расследования подозрений о вмешательстве Катара и Марокко в принятие решений Европейским парламентом.

С самого начала Кайли отрицала свою вину. У нее не было возможности воспользоваться парламентским иммунитетом, так как в ЕП сочли, что она была задержана с поличным: в ее квартире при обыске нашли сумки с банкнотами.

В середине апреля судебный следователь, ведущий ее дело, распорядился выпустить подозреваемую из тюрьмы под наблюдение с электронным браслетом.

Европарламент Катар Бельгия Ева Кайли
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Сербии прошел массовый митинг в поддержку Вучича на фоне протестов оппозиции

В Сербии прошел массовый митинг в поддержку Вучича на фоне протестов оппозиции

В Молдавии продлили режим ЧП еще на 60 дней

В Молдавии продлили режим ЧП еще на 60 дней

Польша планирует полностью запретить въезд российским и белорусским грузовикам

В Южной Корее у пассажирского лайнера открылась дверь во время полета

Что случилось этой ночью: пятница, 26 мая

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });