Освобожденная из-под домашнего ареста евродепутат Ева Кайли возвращается к работе

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Бывший зампред Европарламента, гречанка Ева Кайли, которая ранее стала фигуранткой дела о коррупции в Европарламенте, на следующей неделе вернется к исполнению своих обязанностей, сообщают франкоязычные СМИ.

Суд в Бельгии 25 мая разрешил Кайли снять электронный браслет и освободил ее из-под домашнего ареста в ожидании суда по так называемому "катаргейту".

По словам адвоката Кайли, в Европарламенте она намерена поднять вопрос о том, не нарушали ли такие меры, как слежка, задержание и заключение под стражу ее права как евродепутата.

С 10 декабря прошлого года Кайли находилась в тюремном предварительном заключении. Ей вменяют коррупцию, отмывание денег и принадлежность к преступной организации в рамках расследования подозрений о вмешательстве Катара и Марокко в принятие решений Европейским парламентом.

С самого начала Кайли отрицала свою вину. У нее не было возможности воспользоваться парламентским иммунитетом, так как в ЕП сочли, что она была задержана с поличным: в ее квартире при обыске нашли сумки с банкнотами.

В середине апреля судебный следователь, ведущий ее дело, распорядился выпустить подозреваемую из тюрьмы под наблюдение с электронным браслетом.