Лукашенко рассказал о непубличных контактах Путина по украинскому кризису

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что у президента России Владимира Путина были непубличные международные контакты по украинской проблематике, но не назвал, с кем именно.

"Надо разговаривать с теми, кто этого хочет. Ну, мы не видим такого страстного желания разговаривать с нами, с Россией и так далее. Хотя, я не буду говорить, пусть Владимир Владимирович скажет. Он разговаривал с ними. Они ему звонили, рассказывали. Он разговаривал с некоторыми. Это не публичная была договоренность, что они будут говорить", - сказал Лукашенко, отвечая на вопрос журналистки Ольги Скабеевой о наличии в Европе договороспособных политиков.

Фрагмент интервью публикует в пятницу близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"Значит, хотите, значит, разговариваете. Пока тайком, чтобы журналисты не узнали. Ну, может быть, Владимир Владимирович рискнет и скажет, кто звонил ему, чтобы поговорить", - отметил Лукашенко, добавив, что "под одеялом", как это бывает обычно, идут какие-то переговоры.