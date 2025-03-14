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Лукашенко заявил, что не планирует нападать на Украину

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - У Белоруссии нет планов нападения на Украину, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Да, граница (белорусско-украинская) там забаррикадирована очень сильно, заминирована везде. Они боятся давно, что мы ввяжемся в эту войну", - сказал Лукашенко в интервью Ольге Скабеевой. Его слова приводит госагентство БелТА в пятницу.

"Мы четко следуем тренду на мир. И у нас нет таких планов нападать на Украину сейчас. Это было бы даже непорядочно с нашей стороны", - подчеркнул белорусский президент.

Он также рассказал, что Украина предлагала создать на территории Белоруссии лагеря для военнопленных россиян и украинцев.

"Они задумали на территории Беларуси создать лагеря, где будут содержаться военнопленные. Это с Украины было предложение: мы (Белоруссия) контролируем эти лагеря, в плен попали украинцы - в лагерь, россияне - в лагерь", - сказал Лукашенко.

"Но мы не занимаем никакую позицию. Мы смотрим, чтобы они были в порядке, обеспечены, досмотрены, раненые получили помощь и прочее", - добавил белорусский президент.

По словам Лукашенко, украинская сторона заявила о готовности финансировать этот проект. "Я говорю: тогда второе - договаривайтесь с россиянами. Договоритесь - мы с удовольствием будем вам помогать", - сказал он.

Александр Лукашенко Белоруссия Украина
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