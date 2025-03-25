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Что случилось этой ночью: вторник, 25 марта

Завершение переговоров в Эр-Рияде, удар по аэропорту Тель-Авива, вручение премии "Ника"

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Российско-американские консультации завершились в Эр-Рияде, сообщил МИД РФ. Глава ведомства Сергей Лавров расскажет о некоторых аспектах переговоров в интервью Первому каналу 25 марта.

- Йеменские мятежники-хуситы заявили, что нанесли удар по аэропорту им. Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Они намерены продолжать атаки по территории Израиля и судам в Красном море до окончания осады Газы.

- Шесть человек, в том числе трое сотрудников федеральных СМИ, погибли в результате обстрела города Кременная в ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник. В результате обстрела также пострадал 14-летний подросток.

- Глава Пентагона Пит Хегсет опроверг информацию о том, что чиновники США обсуждали в мессенджере планы ударов по йеменским хуситам, сообщил телеканал CNN.

- Дональд Трамп заявил, что в ближайшие время объявит о введении дополнительных пошлин в сфере автомобильной промышленности. Президент также отметил, что не отказывается от идеи ввести зеркальные пошлины в отношении торговых партнеров США 2 апреля, однако не исключил, что смягчит свой первоначальный план.

- Фильм "Мастер и Маргарита" Михаила Локшина стал триумфатором премии "Ника", получив награды в семи номинациях, в том числе как "Лучший игровой фильм". Исполнители главных ролей в экранизации Евгений Цыганов и Юлия Снигирь признаны лучшими актером и актрисой.

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