Президент США намерен в ближайшие дни объявить о пошлинах в сфере автопрома

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что в ближайшие время объявит о введении дополнительных пошлин в сфере автомобильной промышленности.

"Мы объявим в ближайшие дни о некоторых дополнительных пошлинах, связанных с автомобилями", - сказал Трамп.

В то же время он подтвердил, что не отказался от планов введения зеркальных пошлин в отношении торговых партнеров США 2 апреля, однако не исключил, что смягчит свой первоначальный план.

Трамп сказал, что "может дать многим странам "паузу" на пошлины". Кроме того, он не исключил, что пошлины не во всех случаях будут зеркальными. Трамп объяснил это тем, что у некоторых стран "настолько мощные пошлины" на американские товары, что если США примут в точности такие же меры, то торговля станет вообще невозможной.

Ранее Трамп пообещал ввести со 2 апреля пошлины на импорт товаров из стран, использующих торговые барьеры для американских компаний. Однако, по информации от одного источника WSJ, пошлины на целые категории товаров вроде автомобилей, фармацевтики, полупроводников, о которых тоже планировалось объявить 2 апреля, скорее всего, отложат. В то же время администрация США по-прежнему планирует ввести зеркальные пошлины 2 апреля.

Неясными также остаются перспективы тарифов в отношении Канады и Мексики.