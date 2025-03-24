"Мастер и Маргарита" стал обладателем "Ники" как лучший игровой фильм

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Фильм "Мастер и Маргарита" режиссера Михаила Локшина стал обладателем награды национальной кинематографической премии "Ника" в категории "Лучший игровой фильм", фильм стал триумфатором премии, получив награды в семи номинациях, передает корреспондент "Интерфакса".

Церемония вручения наград за 2024 год прошла в понедельник в театре "Маска".

"Где бы ни проходила наша церемония, вот на этой сцене или на другой, мы можем быть уверены, что премии придут людям достойным, которые действительно что-то делают сегодня для нашего национального кинематографа", - сказал в начале церемонии президент Российской Академии кинематографических искусств Андрей Кончаловский.

Всего претендентами на награду в номинации "Лучший игровой фильм" национальной кинематографической премии "Ника" были пять картин. Помимо "Мастера и Маргариты" на награду претендовали фильмы "Воздух" Алексея Германа мл., "Смотри на меня!" Владимира Грамматикова, "Кончится лето" Максима Арбугаева и Владимира Мункуева, и "Снег в моем дворе" Бакура Бакурадзе.

Лидером по числу наград также стала картина Локшина, удостоившаяся наград в семи из семи номинаций, в которых была представлена.

Лауреаты премии

Режиссёр Бакур Бакурадзе получил "Нику" за лучшую режиссерскую работу за фильм "Снег в моем дворе".

За лучший сценарий отмечены Андрей Кончаловский и Елена Киселева за фильм "Смотри на меня".

Лучшими актером и актрисой по версии премии "Ника" стали исполнители ролей Мастера и Маргариты в фильме-экранизации романа Михаила Булгакова Евгений Цыганов и Юлия Снигирь.

Также за "Лучшую мужскую роль" отмечен Юра Борисов за фильм "Кончится лето". Он, вместе с Цыгановым, набирал одинаковое количество голосов академиков, в связи с чем было принято решение вручить две награды.

Лучшими актерами второго плана посмертно стали Евгения Добровольская, скончавшаяся 10 января 2025 года, за фильм "Хуже всех" и Роман Мадянов, скончавшийся 24 сентября 2024 года, за фильм "Любовь Советского Союза".

В номинации "Лучший сериал", которая вручается в этом году впервые, награду получил сериал "Плевако" производства платформы PREMIER, телеканала НТВ, студии "Рок" и Института развития интернета (ИРИ).

В номинации "Лучшая музыка к фильму" наградой отмечен композитор Алексей Рыбников за фильм "9 секунд".

Лучшим неигровым фильмом стала работа "Лексо" режиссёра Олеси Фокиной о пианисте Александре Торадзе.

Лучшим анимационным фильмом стала картина "Лунтик. Возвращение домой" режиссера Константина Бронзита.

"Открытием года" стала Зака Абдрахманова за фильм "Папа умер в субботу".

Национальная кинематографическая премия "Ника" была учреждена в 1987 году Секретариатом Союза кинематографистов СССР. С начала 1990-х годов победители определяются путём тайного голосования членов Академии кинематографических искусств, в которую входят представители всех кинематографических специальностей. Победителям премии в каждой номинации вручаются статуэтки крылатой древнегреческой богини Ники.