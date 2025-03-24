Поиск

"Мастер и Маргарита" стал обладателем "Ники" как лучший игровой фильм

"Мастер и Маргарита" стал обладателем "Ники" как лучший игровой фильм
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Фильм "Мастер и Маргарита" режиссера Михаила Локшина стал обладателем награды национальной кинематографической премии "Ника" в категории "Лучший игровой фильм", фильм стал триумфатором премии, получив награды в семи номинациях, передает корреспондент "Интерфакса".

Церемония вручения наград за 2024 год прошла в понедельник в театре "Маска".

"Где бы ни проходила наша церемония, вот на этой сцене или на другой, мы можем быть уверены, что премии придут людям достойным, которые действительно что-то делают сегодня для нашего национального кинематографа", - сказал в начале церемонии президент Российской Академии кинематографических искусств Андрей Кончаловский.

Всего претендентами на награду в номинации "Лучший игровой фильм" национальной кинематографической премии "Ника" были пять картин. Помимо "Мастера и Маргариты" на награду претендовали фильмы "Воздух" Алексея Германа мл., "Смотри на меня!" Владимира Грамматикова, "Кончится лето" Максима Арбугаева и Владимира Мункуева, и "Снег в моем дворе" Бакура Бакурадзе.

Лидером по числу наград также стала картина Локшина, удостоившаяся наград в семи из семи номинаций, в которых была представлена.

Лауреаты премии

Режиссёр Бакур Бакурадзе получил "Нику" за лучшую режиссерскую работу за фильм "Снег в моем дворе".

За лучший сценарий отмечены Андрей Кончаловский и Елена Киселева за фильм "Смотри на меня".

Лучшими актером и актрисой по версии премии "Ника" стали исполнители ролей Мастера и Маргариты в фильме-экранизации романа Михаила Булгакова Евгений Цыганов и Юлия Снигирь.

Также за "Лучшую мужскую роль" отмечен Юра Борисов за фильм "Кончится лето". Он, вместе с Цыгановым, набирал одинаковое количество голосов академиков, в связи с чем было принято решение вручить две награды.

Лучшими актерами второго плана посмертно стали Евгения Добровольская, скончавшаяся 10 января 2025 года, за фильм "Хуже всех" и Роман Мадянов, скончавшийся 24 сентября 2024 года, за фильм "Любовь Советского Союза".

В номинации "Лучший сериал", которая вручается в этом году впервые, награду получил сериал "Плевако" производства платформы PREMIER, телеканала НТВ, студии "Рок" и Института развития интернета (ИРИ).

В номинации "Лучшая музыка к фильму" наградой отмечен композитор Алексей Рыбников за фильм "9 секунд".

Лучшим неигровым фильмом стала работа "Лексо" режиссёра Олеси Фокиной о пианисте Александре Торадзе.

Лучшим анимационным фильмом стала картина "Лунтик. Возвращение домой" режиссера Константина Бронзита.

"Открытием года" стала Зака Абдрахманова за фильм "Папа умер в субботу".

Национальная кинематографическая премия "Ника" была учреждена в 1987 году Секретариатом Союза кинематографистов СССР. С начала 1990-х годов победители определяются путём тайного голосования членов Академии кинематографических искусств, в которую входят представители всех кинематографических специальностей. Победителям премии в каждой номинации вручаются статуэтки крылатой древнегреческой богини Ники.

Алексей Рыбников Ника
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ларису Голубкину похоронят на Троекуровском кладбище

Прощание с Ларисой Голубкиной пройдет в театре Российской Армии

Умершие знаменитости

Умерла актриса Лариса Голубкина

Умерла актриса Лариса Голубкина

Учреждения культуры благодаря "Пушкинской карте" заработали более 42 млрд рублей

Учреждения культуры благодаря "Пушкинской карте" заработали более 42 млрд рублей

Минкультуры предлагает не включать покупку книг в функционал "Пушкинской карты"

Минкультуры предлагает не включать покупку книг в функционал "Пушкинской карты"

Москвичи выбрали визуальную концепцию нового здания Большого цирка

Фестиваль "Золотая Маска" вновь будет проходить в Москве

Фестиваль "Золотая Маска" вновь будет проходить в Москве

"Анора" стала лучшим фильмом по версии "Оскара"

"Анора" стала лучшим фильмом по версии "Оскара"

Юра Борисов не получил "Оскара", статуэтка досталась Кирану Калкину

Юра Борисов не получил "Оскара", статуэтка досталась Кирану Калкину

Мединский возглавил Союз писателей России

Мединский возглавил Союз писателей России
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6079 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне57 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2227 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ37 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе370 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });