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Хегсет опроверг информацию об обсуждении планов ударов по йеменским хуситам в мессенджере

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Министр обороны США Пит Хегсет опроверг информацию о том, что кто-либо в администрации обсуждал в мессенджере планы, касающиеся нанесения ударов по йеменским хуситам, сообщил CNN.

"Никто не отправлял сообщений о военных планах, это все, что я могу сказать по этому поводу", - сказал Хегсет журналистам по прилету на военную базу на Гавайях.

Ранее главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил в своем журнале, что случайно оказался в закрытом чате в мессенджере, где Хегсет, якобы, обсуждал планы по нанесению ударов по объектам хуситов в Йемене с вице-президентом страны Джей Ди Вэнсом, советником по нацбезопасности Майклом Уолтцем и госсекретарем Марко Рубио.

Марко Рубио Йемен Пит Хегсет США
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