Лавров 25 марта в телеинтервью расскажет о некоторых аспектах переговоров в Эр-Рияде

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров расскажет о некоторых аспектах контактов России и США, состоявшихся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, в интервью Первому каналу во вторник.

Об этом сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Российско-американские консультации в Эр-Рияде завершились вечером 24 марта.

В консультациях экспертных групп РФ и США приняли участие глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Как сообщали СМИ, со стороны США в переговорах участвовали старший директор по Европе Совета нацбезопасности Эндрю Пик и высокопоставленный чиновник Госдепартамента Майкл Антон.

В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на этих консультациях РФ-США в Эр-Рияде обсуждается проблематика Черноморской инициативы.

"Сегодня на повестке дня вопрос Черноморской инициативы и всех аспектов, связанных с возобновлением этой инициативы. Это было предложение президента Трампа, и президент Путин дал на это согласие. Именно с таким мандатом наша делегация отправилась в Эр-Рияд", - сказал Песков журналистам в понедельник.