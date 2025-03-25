Полиция Португалии перехватила судно с грузом 6,5 тонн кокаина

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Португальская полиция захватила направлявшееся в Европу полупогружное судно, перевозившее 6,5 тонн кокаина, сообщает AP.

Судно перехватили в Атлантическом океане, примерно в 500 морских милях от Азорских островов, и задержали пятерых членов команды. В полиции считают, что они являются членами международной преступной организации.

Помимо полиции в операции принимали участие португальские ВВС и ВМС, а также Гражданская гвардия Испании. Им помогали Управление по борьбе с наркотиками США и британские власти.

Операция прошла недавно, однако ее точная дата не называется.