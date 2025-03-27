Глава МИД Франции заявил о стремлении Франции к мощному партнерству с КНР

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, находящийся с визитом в Пекине, высказался за "мощное французско-китайское партнерство" в обстановке кризисов, происходящих в мире, сообщает радиостанция Sud Radio.

"Как никогда нынешний контекст требует мощного французско-китайского партнерства во имя геополитической стабильности, процветания и будущего нашей планеты", - заявил Барро перед переговорами со своим китайским коллегой Ваном И.

"Частота кризисов нарастает, - отметил глава МИД Франции. - Наши две страны должны вести диалог о стабильности, способствующей поиску решений".

Барро добавил, что Европа намерена защищать свои интересы и принципы.

По информации Sud Radio, стороны обсуждают пути решения конфликта на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и проблемы в торговых отношениях КНР с Евросоюзом.