В НАТО приостановили обсуждения о пересмотре отношений с РФ на время переговоров по Украине

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Все обсуждения по переосмыслению отношений между Россией и НАТО в альянсе приостановлены, чтобы не затруднять переговоры о завершении украинского конфликта, сообщает в среду Euractiv со ссылкой на источники.

"Мы не говорим об этом", - заявил изданию человек, знакомый с ситуацией.

Несколько дипломатов сообщили, что эти обсуждения находятся "на паузе" уже несколько месяцев.

В сообщении отмечается, что любое изменение политики альянса в отношении России может отрицательно повлиять на исход переговоров.

В прошлом году генсек НАТО Марк Рютте заявил, что хочет "разработать рекомендации по стратегическому подходу НАТО к России с учетом меняющихся условий безопасности". Рютте планировал сделать это к саммиту НАТО в Гааге, который состоится 24-26 июня 2025 года.

Euractiv напоминает, что отношения НАТО и РФ заморожены с 2022 года.