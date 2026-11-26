Лидеры стран еврозоны согласовали кандидатуру Эрнандеса де Коса на пост главы ЕЦБ

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Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Страны еврозоны договорились рекомендовать Пабло Эрнандеса де Коса на пост председателя Европейского центрального банка, а Лоранс Бун и Маркуса Бруннермайера - в качестве членов Исполнительного совета ЕЦБ, сообщил в соцсети X глава Евросовета Антониу Кошта.

"Я предложу Европейскому совету начать консультации с Европарламентом и Советом управляющих ЕЦБ. Это создаст основу для официального назначения нового руководства ЕЦБ Европейским советом в декабре", - написал Кошта в соцсети X.

Сейчас 55-летний Эрнандес де Кос занимает должность директора Банка международных расчетов (BIS) в Базеле.

На пост главы ЕЦБ он претендовал наряду с другим кандидатом - бывшим главой Центробанка Нидерландов Клаасом Кнотом. Правительство Нидерландов, несмотря на выдвижение Кнота, затем присоединилось к общему мнению других европейских стран о назначении де Коса.

Ранее Эрнандес де Кос был управляющим банка Испании в период с 2018 по 2024 год.

Действующий президент ЕЦБ Кристин Лагард в конце октября объявила о том, что досрочно покинет эту должность 7 февраля 2027 года. Она возглавляла банк с 2019 года.