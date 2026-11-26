На евросаммите заявили об устойчивости экономики еврозоны

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - На прошедшем 26 ноября перед заседанием Европейского совета саммите зоны евро обсуждалась текущая экономическая, финансовая ситуация, сказаноя в итоговом заявлении встречи еврозоны на высшем уровне.

"Экономика еврозоны продемонстрировала устойчивость перед лицом новых внешних вызовов: экономическая активность оказалась выше ожидаемой, рынок труда сохраняет стабильность, а финансовый сектор остается надежным", - говорится в документе.

При этом в нем подчеркивается, что в условиях таких негативных факторов, как высокая инфляция, рост мировых процентных ставок и повышенная неопределенность, политика зоны евро должна быть "по-прежнему направлена на укрепление запаса прочности, поддержание здоровых и сбалансированных государственных финансов, а также повышение конкурентоспособности".

Кроме того, лидеры стран еврозоны напомнили "об обязательстве, принятом в рамках "Дорожной карты: одна Европа - один рынок", достичь соглашения по цифровому евро к концу 2026 года". Они подчеркнули "важность скорейшего завершения законодательной работы и ускорения дальнейших подготовительных этапов". По их оценке, "это позволит Евросистеме продвинуться в проведении необходимых подготовительных мероприятий для своевременного выпуска цифрового евро".