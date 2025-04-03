Китайская ракета вывела на орбиту исследовательский спутник

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Чанчжэн-6" ("Великий поход-6") в четверг успешно вывела на орбиту исследовательский спутник "Тяньпин-3", сообщило издание China Daily.

Запуск ракеты был осуществлен с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере КНР в 10:12 по пекинскому времени (в 5:12 по Москве). Спутник был выведен на заданную орбиту.

"Тяньпин-3" предназначен, в первую очередь, для мониторинга низкоорбитальной космической среды, калибровки наземного радиолокационного оборудования и коррекции модели орбитального прогнозирования. Он также будет обеспечивать проведение экспериментов по визуализации для наземного оптического оборудования.



