Китай вывел на орбиту три спутника наблюдения за электромагнитным полем Земли

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-6А" ("Великий поход-6А") в воскресенье вывела на орбиту три космических спутника электромагнитного мониторинга "Яогань-40-02", сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Запуск легкой трехступенчатой ракеты был осуществлен с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая в 21:27 по пекинскому времени (16:27 по Москве). Космические аппараты успешно вышли на заданную орбиту.

По данным CASC, спутники предназначены для проведения электромагнитного мониторинга на околоземной орбите и испытаний новых технологий.