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Ракета SpaceX вывела на орбиту 28 интернет-спутников Starlink

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье по московскому времени успешно вывела на орбиту партию из 28 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск ракеты был осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в субботу в 23:07 по времени Восточного побережья США (в воскресенье в 06:07 по Москве). Примерно через час спутники, отделившись от второй ступени носителя, вышли на орбиту.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 19-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions в Атлантике.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила уже более 8,2 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Около 7,2 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

США Starlink Falcon 9 SpaceX
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