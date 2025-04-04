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Ракета SpaceX вывела на орбиту очередную группу интернет-спутников Starlink

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в пятницу по московскому времени успешно вывела на орбиту партию из 27 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 27 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в четверг 18:02 по Тихоокеанскому времени США (в пятницу в 04:02 по Москве). Примерно через час спутники, отделившись от второй ступени носителя, вышли на орбиту.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в пятый раз, совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You в Тихом океане.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила свыше 8,1 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 7,1 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.


SpaceX Starlink США Falcon 9
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