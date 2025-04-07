В Эстонии намерены дать армии и флоту право топить подозрительные торговые суда

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Парламент Эстонии планирует наделить Силы обороны и ВМС правом применять военную силу к торговым судам, в отношении которых возникают подозрения в намерении повредить подводные кабели и иные инфраструктурные объекты.

"Законопроект вносит изменения в два закона - о Силах обороны и об экономической зоне. Цель - дать право Военно-морским силам предотвращать такие участившиеся в последнее время инциденты, как сознательный обрыв иностранными торговыми судами морских кабелей и повреждение иных объектов инфраструктуры", - сообщает в понедельник портал телерадиокомпании ERR.

Из законопроекта следует, что в случае необходимости военные будут иметь право потопить не подчиняющееся их приказам подозрительное судно.

"Это мера, к которой прибегнут только в самом крайнем случае. Например, при угрозе жизни многих людей или во избежание катастрофы", - заявил порталу председатель парламентской комиссии по государственной обороне Калев Стойческу.

По его словам, "если возникнет ситуация, когда наши ограниченные возможности не позволят адекватно отреагировать, мы будем надеяться на сотрудничество с союзниками - Финляндией, Швецией, Латвией и другими странами".

Первое чтение законопроекта должно пройти 9 апреля.