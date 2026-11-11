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В ОДКБ решили лишить Армению права голоса в организации

Ереван отныне также не сможет назначать своих представителей на ответственные должности в ОДКБ, заявил Песков

В ОДКБ решили лишить Армению права голоса в организации
Фото: Александр Патрин/ТАСС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - На заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ принято решение о лишении Армении права голоса, а также права назначать своих представителей на ответственные должности в организации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Тема затрагивалась, было принято решение. В связи с тем, что Армения не выполняла свои обязательства уже несколько лет, руководствуясь уставом организации, было предложено и решено лишить Армению права голоса, а также права назначать своих представителей на ответственные должности в ОДКБ", - сказал Песков журналисту Александру Юнашеву для "Юнашев.Live".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что министры иностранных дел стран ОДКБ представят лидерам стран организации проект решения о лишении Армении права голоса из-за невыплаченной задолженности в бюджет. Он уточнил, что "уже более двух лет Ереван не перечисляет членские взносы, в связи с чем был поставлен вопрос о применении к Республике Армения положений статьи 25 Устава ОДКБ".

"Проект соответствующего решения предусматривает приостановку права выдвижения граждан Армении на квотные должности в органах организации и лишение права голоса до полного погашения задолженности", - сказал Лавров журналистам.

Глава МИД РФ добавил, что "даже после принятия этого решения у армянских коллег фактически сохранятся все основные права по Договору о коллективной безопасности, в том числе право на саму коллективную безопасность".

ОДКБ Дмитрий Песков Армения
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