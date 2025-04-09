Более 60 человек погибли в результате обрушения крыши в ночном клубе в Доминикане

Фото: AP/TASS

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - По меньшей мере 66 человек погибли в результате обрушения крыши ночного клуба в городе Санто-Доминго (Доминиканская республика), сообщает телеканал CNN.

Как сообщается, крыша ночного клуба Jet Set в городе Санто-Доминго обрушилась около часа ночи по местному времени, когда исполнитель меренге Рубби Перес и его оркестр выступали на сцене. В клубе находилось около 300 человек.

Среди погибших - игроки Высшей бейсбольной лиги, а также губернатор провинции Монте-Кристи - Нелси Круз.

По словам директора Центра по чрезвычайным ситуациям Хуана Мануэля Мендеса, на данный момент минимум 155 человек доставлены в больницы.

Поиски выживших продолжаются. На месте работают сотрудники государственных учреждений, которые помогают в ликвидации последствий.

Причина обрушения пока неизвестна.

Президент Доминиканы Луис Абинадер объявил трехдневный траур.

"Мы глубоко сожалеем о трагедии, произошедшей в ночном клубе Jet Set", - написал Абинадер в социальных сетях.