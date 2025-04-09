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Что случилось этой ночью: среда, 9 апреля

Новые указы Трампа, обрушение крыши ночного клуба в Доминикане, 158 сбитых дронов над регионами РФ

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент США Дональд Трамп подписал несколько указов для активизации развития угольной отрасли. Один из них отменяет мораторий на передачу федеральных земель под добычу угля и увеличивает финансирование новых проектов в данной сфере. Другой документ призван свести на нет инициативы предыдущей администрации США, из-за которых могли закрыться некоторые угольные шахты.

- Американские ввозные пошлины на китайские товары с 9 апреля меняются с 34% на 84%. С учетом пошлин в 20%, введенных Трампом на товары из Китая в первый срок его президентства, суммарный тариф вырастет до 104%.

- По меньшей мере 66 человек погибли, 155 доставили в больницы в результате обрушения крыши ночного клуба в Санто-Доминго (Доминикана). Среди погибших - игроки Высшей бейсбольной лиги, а также губернатор провинции Монте-Кристи - Нелси Круз, сообщил телеканал CNN.

- Российские военные в ночь на среду сбили 158 украинских дронов над регионами. Большинство из них уничтожено над Краснодарским краем - 67. Над Ростовской областью сбили 29 дронов, 15 БПЛА - над Республикой Северная Осетия-Алания.

- Временные ограничения ввели с 01:53 по Москве в аэропортах Владикавказа и Грозного для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Вечером 8 апреля закрылись аэропорты Волгограда, Саратова и Ульяновска.

- Российские спортсмены стали обладателями четырех золотых и одной серебряной медали в первый соревновательный день чемпионата Европы по спортивной борьбе в Словакии.

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