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ФРС встревожена рисками стагфляции из-за торговых войн

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) выразили обеспокоенность рисками стагфляции в американской экономике на фоне эскалации торговых конфликтов между США и другими странами, говорится в протоколе мартовского заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

По его итогам Федрезерв ожидаемо сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 4,25-4,5% годовых. Решение было принято единогласно всеми членами FOMC. Также регулятор повысил прогнозы для инфляции и ухудшил прогнозы роста экономики на 2025 год.

Почти все члены руководства ФРС полагают, что "риски для инфляции смещены в сторону повышения, а риски для занятости - в сторону снижения".

Некоторые участники заседания отметили, что им предстоит принимать сложные решения, если инфляция окажется более устойчивой, чем предусматривают прогнозы, а прогнозы для экономического роста и занятости ухудшатся, отмечается в протоколе.

Заседание состоялось до того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении масштабных пошлин на импорт товаров из 185 государств. В среду он сообщил, что вступление в силу пошлин для стран, не ответивших на объявленные им ранее тарифные меры, откладывается на 90 дней. В то же время совокупный тариф для китайского импорта составит 125%.

При этом статданные, доступные на момент мартовского заседания, указывали на устойчивый рост реального ВВП, говорится в протоколе. Уровень безработицы стабилизировался на относительно низком уровне с середины прошлого года, а текущие темпы роста потребительских цен руководители ФРС оценили как "несколько повышенные".

Также члены FOMC отметили повышенную неопределенность в экономике, что негативно сказывается на доверии потребителей и настроениях бизнеса. Некоторые из них указали, что это может привести к сокращению потребительских расходов, инвестиций и темпов приема на работу новых сотрудников.

"В том, что касается прогнозов инфляции, участники посчитали, что инфляцию в этом году, вероятно, подтолкнут вверх последствия повышенных пошлин, хотя масштаб и продолжительность этих последствий окружает значительная неопределенность. Несколько участников отметили, что объявленные или запланированные повышения пошлин оказались больше и шире, чем предполагали многие их контакты в бизнес-кругах", - говорится в протоколе.

Кроме того, почти все участники заседания указали на рост краткосрочных инфляционных ожиданий в последнее время, при этом долгосрочные ожидания в плане инфляции остаются в целом стабильными.

Следующее заседание Федрезерва состоится 6-7 мая. Рынок оценивает вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на предстоящем заседании всего в 15%.

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