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Запуск ракеты Atlas V с первой группой интернет-спутников Amazon отменен из-за непогоды

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Запуск американской ракеты Atlas V с первой группой интернет-спутников компании Amazon, планировавшийся в четверг по московскому времени, отменен перед самым стартом из-за сильного порывистого ветра, сообщила компания-разработчик носителя United Launch Alliance (ULA, совместное предприятие корпораций Boeing и Lockheed Martin).

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О новой дате запуска ракеты с космодрома на мысе Канаверал во Флориде пока не сообщается.

В рамках проекта Kuiper на орбиту высотой 630 км должна быть выведена партия из 27 операционных аппаратов. В 2023 году уже были запущены два тестовых интернет-спутника компании - KuiperSat-1 и KuiperSat-2.

Полноценная спутниковая группировка компании Amazon к 2027-2028 годам будет состоять из 3236 космических аппаратов для обеспечения глобального широкополосного интернет подключения.

Проект Kuiper является прямым конкурентом группировки спутников системы Starlink компании SpaceX, которая уже располагает на орбите свыше 7,1 тыс. аппаратов, способных предоставлять интернет-услуги в любой точке Земли.

По данным компании Amazon, общая сумма проекта превышает $10 млрд. Планируется, что к середине 2026 года половина спутниковой группировки в рамках проекта Kuiper уже будет находиться на орбите.

Amazon SpaceX Starlink United Launch Alliance
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