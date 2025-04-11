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Эрдоган заявил о поддержании контактов с президентами США и России по Сирии

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара находится в тесном диалоге с российским и американским руководством по сирийской тематике. Об этом сообщает Anadolu,

"Турция состоит в тесном диалоге с влиятельными игроками в регионе, в том числе с (Дональдом) Трампом и (Владимиром) Путиным, чтобы обеспечивать сохранение территориальной целостности Сирии", - отметил он.

В феврале Эрдоган и президент Сирии в переходный период Ахмад аш-Шараа провели в Анкаре переговоры на темы обеспечения безопасности на сирийской территории и экономических отношений.

В конце ноября 2024 года вооруженные отряды оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского правительства на переходный период.

29 января лидер "Хайят Тахрир аш-Шам" (террористическая группировка, запрещенная в России) Ахмад аш-Шараа был назначен президентом Сирии на время переходного периода.

Хроника 08 декабря 2024 года – 11 апреля 2025 годаСмена власти в Сирии
Башар Асад Реджеп Тайип Эрдоган США Турция Сирия Ахмад аш-Шараа Владимир Путин
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