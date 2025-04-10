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ХАМАС просит Лондон исключить его из списка террористических организаций

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Палестинское движение ХАМАС обратилось к властям Великобритании с запросом о выводе из списка террористических организаций, запрещенных в стране.

Агентству ЭФЭ в адвокатском бюро Riverway Law, которое представляет интересы движения в Лондоне, подтвердили в четверг, что запрос был направлен в МВД Великобритании накануне.

В этом запросе на 106 страницах оспариваются правовые основания для признания ХАМАС террористической группировкой на территории Великобритании. Документ подкреплен аргументами 20 экспертов из юридической, академической, журналистской, политической и культурной сфер, включая бывшего специального судью Международного суда ООН Джона Дугарда.

Адвокаты обратились к министру внутренних дел Великобритании Иветт Купер с призывом "сделать, хоть и трудный, но важный и отважный шаг к миру".

ЭФЭ напоминает, что движение ХАМАС было включено в британский список запрещенных террористических организаций в ноябре 2021 года.

МВД Великобритании пока никак не прокомментировало этот запрос.

ХАМАС Великобритания
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