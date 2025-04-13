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Делегация ХАМАС прибыла в Каир на переговоры с египетскими посредниками

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Делегация палестинского движения ХАМАС прибыла в воскресенье в Каир на переговоры с представителями Египта, которые выступают посредниками в достижении режима прекращения огня и обмена пленными с израильской стороной, сообщает EFE со ссылкой на источники в египетских правоохранительных органах.

По данным агентства, группу возглавляет высокопоставленный представитель ХАМАС Халиль аль-Хайя.

По его словам, ХАМАС готов освободить израильтян, находящихся в заложниках в Газе, в обмен на полный вывод израильских войск и прекращение боевых действий в секторе.

Как отметили в ХАМАС, "встречи в Каире проходят в рамках усилий посредников, Египта и Катара, рассчитанных на достижение соглашения о прекращении израильской агрессии в секторе Газа".

"Движение (ХАМАС) положительно относится к любому предложению, которое гарантировало бы постоянное соблюдение режима прекращения огня, полного вывода израильских войск из сектора Газа и достижение соглашения об обмене пленниками, которое положило бы конец страданиям палестинского народа", - приводит EFE выдержку из коммюнике, распространенного ХАМАС.

Хроника 07 октября 2023 года – 13 апреля 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Каир Египет ХАМАС Израиль сектор Газа
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