Число погибших при обрушении крыши в ночном клубе в Доминикане выросло до 218

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В Доминиканской республике число погибших в результате обрушения крыши в клубе Jet Set в Санто-Доминго достигло 218, сообщает АР со ссылкой на главу Центра по чрезвычайным ситуациям Хуана Мануэля Мендеса.

Поиски погибших и выживших под завалами продолжаются, сказал он. К 10 апреля пропавших без вести разыскивала уже только одна семья.

Более 200 человек пострадали, две дюжины раненых остаются в больницах, состояние восьми врачи оценивают как критическое.

Крыша ночного клуба Jet Set в Санто-Доминго обрушилась в ночь на вторник по местному времени, когда исполнитель меренге Рубби Перес выступал на сцене. Певец также погиб.

В момент обрушения в клубе находилось много музыкантов, спортсменов и чиновников. По словам очевидцев, сначала с потолка на людей начал сыпаться мусор и пыль, а через несколько минут произошло обрушение. С вечера вторника выживших в здании больше не находили.

Причина аварии пока неизвестна. Расследование начнется, как только завершатся поиски.

В Доминикане объявлен трехдневный траур.