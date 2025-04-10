Поиск

Число погибших при обрушении крыши в ночном клубе в Доминикане выросло до 218

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В Доминиканской республике число погибших в результате обрушения крыши в клубе Jet Set в Санто-Доминго достигло 218, сообщает АР со ссылкой на главу Центра по чрезвычайным ситуациям Хуана Мануэля Мендеса.

Поиски погибших и выживших под завалами продолжаются, сказал он. К 10 апреля пропавших без вести разыскивала уже только одна семья.

Более 200 человек пострадали, две дюжины раненых остаются в больницах, состояние восьми врачи оценивают как критическое.

Крыша ночного клуба Jet Set в Санто-Доминго обрушилась в ночь на вторник по местному времени, когда исполнитель меренге Рубби Перес выступал на сцене. Певец также погиб.

В момент обрушения в клубе находилось много музыкантов, спортсменов и чиновников. По словам очевидцев, сначала с потолка на людей начал сыпаться мусор и пыль, а через несколько минут произошло обрушение. С вечера вторника выживших в здании больше не находили.

Причина аварии пока неизвестна. Расследование начнется, как только завершатся поиски.

В Доминикане объявлен трехдневный траур.

Санто-Доминго Доминикана Jet Set Доминиканская республика
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цены на яйца в США обновили рекорд в марте

Дипломатическое противостояние

На встрече в Стамбуле обсуждалась проблема найма персонала в посольство США в Москве

ХАМАС просит Лондон исключить его из списка террористических организаций

ХАМАС просит Лондон исключить его из списка террористических организаций

ФСБ подтвердила обмен Карелиной на задержанного на Кипре россиянина Петрова

Директор ЦРУ заявил, что США и Россия обменялись в ОАЭ двумя заключенными

Директор ЦРУ заявил, что США и Россия обменялись в ОАЭ двумя заключенными

В Пекине предупредили, что давление США при помощи пошлин потерпит неудачу

В КНР создали "национальную команду" для поддержки рынка акций в ходе торговой войны

В КНР создали "национальную команду" для поддержки рынка акций в ходе торговой войны

Что случилось этой ночью: четверг, 10 апреля

Фондовые индексы США взлетели на заявлениях Трампа, завершив торги ростом на 7,9-12,2%

Демократы требуют снять Маска с поста главы DOGE до 30 мая

Демократы требуют снять Маска с поста главы DOGE до 30 мая
Хроники событий
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне69 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе383 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6167 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });