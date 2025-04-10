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Цены на яйца в США обновили рекорд в марте

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Розничные цены на яйца в США в марте достигли нового рекордного уровня, однако аналитики отмечают наличие обнадеживающих сигналов, пишет WSJ.

В прошлом месяце яйца подорожали на 5,9% по сравнению с февралем, когда рост цен на них превысил 10%. По сравнению с мартом 2024 года розничная цена на яйца подскочила в 1,6 раза, согласно опубликованным в четверг официальным данным.

В марте цена упаковки из 12 крупных яиц впервые превысила отметку $6 и составляла в среднем $6,23. И все же мартовский рост цен был менее значительным, чем в январе и феврале: за два этих месяца упаковка яиц подорожала более чем на $0,8.

Между тем оптовые цены на яйца снизились. В марте средняя оптовая цена дюжины яиц опустилась до $3 с рекордно высоких отметок февраля.

Резкое подорожание яиц в США обусловлено вспышкой птичьего гриппа, из-за которой в стране были забиты миллионы кур.

Аналитик Expana Райан Хойновски отмечает, что порожденные эпидемией проблемы начинают ослабевать по мере того, как фермеры восстанавливают поголовье. "Сейчас птиц определенно больше, чем было недавно", - сказал он.

Хотя в период празднования Пасхи спрос на яйца традиционно возрастает, Хойновски полагает, что из-за высоких цен в этом году американцы будут красить меньше натуральных яиц, отдавая предпочтение искусственным.

В 2025 году Пасха у католиков и православных приходится на один день – 20 апреля.

США
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