Россельхознадзор сообщил, что Россия не поставляла яйца в США

Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Россия не поставляла яйца в США, заявили "Интерфаксу" в Россельхознадзоре, комментируя сообщения ряда СМИ, что США в июле впервые, как минимум, с 1992 года закупили партию яиц из России.

"Никакие поставки яиц из России в США не осуществлялись", - сказали в пресс-службе ведомства, добавив, что нет и предприятий, аттестованных на экспорт яиц в США.

В Россельхознадзоре пояснили, что аттестованные и внесенные в систему "Цербер" поставщики обязаны проводить лабораторные исследования продукции на соответствие требованиям страны-импортера в аккредитованных лабораториях, включая лаборатории, подключенные к информационной системе "ВетИС". В системе "ВетИС" также оформляются ветеринарные сертификаты на экспортируемую продукцию.

"Таким образом, служба обладает самыми полными и наиболее точными данными о вывозимой из страны продукции животноводства", - подчеркнули в Россельхознадзоре.