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Парламент Эстонии разрешил быть священнослужителем только при законном праве на пребывание

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Парламент Эстонии утвердил поправки к закону о церквях и приходах, на основании которых священнослужителями теперь могут быть только лица с законными основаниями для пребывания в республике.

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"В интересах правовой ясности парламент поддержал предложение о внесении поправок в Закон о церквях и общинах, который до сих пор связывал право быть священнослужителем с правом голоса на местных выборах... согласно новой редакции священнослужителем может быть совершеннолетнее дееспособное лицо, имеющее законные основания для пребывания в Эстонии", - сообщила пресс-служба парламента.

За поправки проголосовали 64 депутата из 101, против были шестеро.

Поправки вызваны ситуацией вокруг Эстонской Православной христианской церкви - ранее Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП).

Правительство и парламент неоднократно выступали с требованиями к ЭПЦ МП разорвать связи с Русской православной церковью (РПЦ), сменить устав и название, угрожая в противном случае объявить церковь вне закона. Свое требование власти обосновали тем, что РПЦ поддерживает специальную военную операцию России на Украине.

Власти также признали деятельность гражданина России, предстоятеля церкви митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения (в миру Валерий Решетников) угрожающей безопасности страны и в январе 2024 года отказали в продлении ему вида на жительство.

6 февраля 2024 года он покинул Эстонию, пообещав руководить церковью дистанционно, из Москвы.

РПЦ Эстония Украина ЭПЦ МП
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