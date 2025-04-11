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Что случилось этой ночью: пятница, 11 апреля

Временная сделка по ядерной проблеме Ирана, Пентагон не ищет войны с Китаем, визит руководителей ЕС в Пекин,

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Иран предложит США заключить временную ядерную сделку. По данным источников Axios, иранцы считают достижение сделки за два месяца, установленных американским президентом Дональдом Трампом, нереалистичным и хотят выиграть больше времени, чтобы избежать эскалации.

- Шеф Пентагона заявил, что США не ищут конфликта с Китаем. "У этого будет ужасный исход", - сказал Пит Хегсет в интервью Fox News. Он также выразил надежду выразил, что проблемы в торговых отношениях Вашингтона и Пекина не приведут к конфликту.

- Руководители Евросоюза планируют нанести визит в КНР в июле, пишет South China Morning Post со ссылкой на источники. Проведение саммита в Китае обусловлено тем, что Си Цзиньпин "неохотно совершает поездки в Брюссель, поэтому (председатель Евросовета Антониу - ИФ) Кошта и (глава Еврокомиссии Урсула - ИФ) фон дер Ляйен согласились, что если они хотят встретиться с китайским лидером, то должны отправиться в Пекин".

- Российские военные нейтрализовали за ночь 30 беспилотников ВСУ над Белгородской и Курской областями.

- Великобритания может разместить войска на Украине сроком на пять лет. По данным The Telegraph, один из рассматриваемых вариантов - отправка на Украину франко-британских военных, чтобы "на начальном этапе удержать Россию от нарушения какого-либо соглашения и предоставить Киеву столь необходимую передышку". При этом главная цель развертывания будет заключаться в обучении и восстановлении ВСУ для отражения "нового нападения России".

- Британия и Норвегия планируют выделить $580 млн на беспилотники Украине. "Мы не можем ставить под угрозу мир, забывая о войне, и именно поэтому сегодняшний крупный пакет мер увеличит поддержку борьбы Украины на передовой", - заявил британский министр обороны Джон Хили.

- В госдепе США выразили надежду, что Россия продолжит освобождать американцев. "Я бы хотела повторить призыв к России отпустить Стивена Хаббарда, который находится в заключении уже почти три года", - заявила представитель внешнеполитического ведомства Тэмми Брюс. Ранее в четверг сообщалось об освобождении Ксении Карелиной, которая имеет американское и российское гражданство, в обмен на россиянина Артура Петрова.

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