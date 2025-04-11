Поиск

Руководители ЕС планируют нанести визит в Китай в июле

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Делегация Европейского союза во главе с председателями Евросовета Антониу Коштой и Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен планируют посетить Пекин для проведения саммита ЕС-КНР, сообщила South China Morning Post со ссылкой на информированные источники.

Решение о проведении саммита в китайской столице обусловлено тем, что председатель КНР Си Цзиньпин "неохотно совершает поездки в Брюссель, поэтому Кошта и фон дер Ляйен согласились, что если они хотят встретиться с китайским лидером, то должны отправиться в Пекин", пишет издание.

Газета отмечает, что дата встречи пока не согласована, "но готовность лидеров ЕС совершить поездку свидетельствует о серьезных усилиях по возобновлению взаимодействия с Пекином в то время, когда отношения блока с Соединенными Штатами фактически рухнули" в условиях введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на европейские товары и его позиции по украинскому конфликту.

ЕС Китай визит
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Великобритания и Норвегия планируют выделить $580 млн на беспилотники Украине

Шеф Пентагона заявил, что США не ищут конфликта с Китаем

Великобритания может разместить свои войска на Украине сроком на пять лет

Трамп оценил освобождение американки Карелиной в обмен на россиянина Петрова

Россия и США в Стамбуле обменялись нотами о банковском обслуживании дипмиссий

Россия и США в Стамбуле обменялись нотами о банковском обслуживании дипмиссий

В США назвали состоявшийся обмен заключенными жестом доброй воли со стороны России

Что произошло за день: четверг, 10 апреля

Белый дом не ждет снижения пошлин на импорт в США ниже 10%

Индекс S&P 500 на новостях о 145%-х пошлинах для Китая терял максимум за 5 лет

Лукашенко уверен, что Россия и Белоруссия догонят и перегонят Запад

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии170 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне70 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе383 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6167 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });