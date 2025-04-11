Руководители ЕС планируют нанести визит в Китай в июле

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Делегация Европейского союза во главе с председателями Евросовета Антониу Коштой и Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен планируют посетить Пекин для проведения саммита ЕС-КНР, сообщила South China Morning Post со ссылкой на информированные источники.

Решение о проведении саммита в китайской столице обусловлено тем, что председатель КНР Си Цзиньпин "неохотно совершает поездки в Брюссель, поэтому Кошта и фон дер Ляйен согласились, что если они хотят встретиться с китайским лидером, то должны отправиться в Пекин", пишет издание.

Газета отмечает, что дата встречи пока не согласована, "но готовность лидеров ЕС совершить поездку свидетельствует о серьезных усилиях по возобновлению взаимодействия с Пекином в то время, когда отношения блока с Соединенными Штатами фактически рухнули" в условиях введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на европейские товары и его позиции по украинскому конфликту.