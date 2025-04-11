Великобритания и Норвегия планируют выделить $580 млн на беспилотники Украине

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Британские и норвежские власти намерены выделить $580 млн на БПЛА Киеву, сообщает Bloomberg.

"Согласно заявлению Минобороны Великобритании, две страны на встрече сторонников Украины под председательством Великобритании и Германии в Брюсселе в пятницу представят совместный пакет в размере 450 миллионов фунтов стерлингов ($580 млн) из существующих источников финансирования", - говорится в сообщении.

Пакет мер также поможет профинансировать ремонт и техническое обслуживание транспортных средств и оборудования, отмечает агентство.

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил: "Мы не можем ставить под угрозу мир, забывая о войне, и именно поэтому сегодняшний крупный пакет мер увеличит поддержку борьбы Украины на передовой".