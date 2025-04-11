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Иран предложит США заключить временную ядерную сделку

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Иран на переговорах с США в Омане хочет обсудить временную ядерную сделку, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Как заявили собеседники портала, Тегеран хочет предложить Вашингтону поработать над временным ядерным соглашением, прежде чем продолжить переговоры по всеобъемлющей сделке.

По данным источников, иранцы считают достижение сложной и высокотехничной ядерной сделки за два месяца, установленных президентом США Дональдом Трампом, нереалистичным и хотят выиграть больше времени, чтобы избежать эскалации.

Временное соглашение между США и Ираном могло бы включать приостановку некоторых работ Тегерана по обогащению урана, сокращение его запасов урана, обогащенного на 60%, и предоставление инспекторам ООН более широкого доступа к ядерным объектам страны, заявили собеседники портала.

Кроме того, временное соглашение могло бы включать продление действия механизма "немедленного возврата", который был частью ядерной сделки 2015 года.

Срок действия механизма, который запускает санкции Совета Безопасности ООН против Ирана, если он нарушает соглашение, истекает в октябре.

Источники Axios предположили, что временное соглашение, вероятно, также будет включать требование от Ирана, чтобы Трамп приостановил свою кампанию "максимального давления" на иранскую экономику.

Ранее президент США в послании верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи установил срок в два месяца для заключения нового мирного соглашения по атому. Позднее в интервью NBC американский президент предупредил, что если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения по иранской ядерной программе, то США осуществят мощную бомбардировку Ирана.

Тем временем советник руководителя Исламской республики Али Шамхани заявил, что Иран рассматривает возможность прекращения сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в случае сохранения угроз от других стран.

Советник добавил, что Иран также может переместить обогащенные материалы в безопасные засекреченные места.

Непрямые переговоры между Ираном и США должны начаться в субботу в Омане.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что Тегеран и Вашингтон проведут в субботу переговоры в Омане. По его словам, контакты будут проходить через посредников. Однако в Белом доме настаивают, что представители США и Ирана в субботу проведут прямые переговоры.

Ожидается, что министр иностранных дел Омана выступит посредником в переговорах. Иранскую делегацию возглавит министр иностранных дел, американскую команду - спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Иран США ядерная программа сделка
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