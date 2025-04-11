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Шеф Пентагона заявил, что США не ищут конфликта с Китаем

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Договоренности властей США по Панамскому каналу направлены на прекращение китайского влияния, но Вашингтон не хочет конфликта с Пекином, заявил американский министр обороны Пит Хегсет.

"Мы не ищем конфликта с коммунистическим Китаем, мы не хотим его. (...) У этого будет ужасный исход", - сказал Хегсет в интервью Fox News.

По его словам, США инвестируют в то, что "служит американским интересам".

"В наших прямых интересах - обеспечить, чтобы водные пути были свободными, чтобы наши суда могли беспрепятственно проходить по ним", - отметил шеф Пентагона.

При этом он подчеркнул, что таким образом США и Панама "освобождают" канал от "влияния Китая".

В то же время Хегсет выразил надежду, что проблемы в торговых отношениях Вашингтона и Пекина не приведут к конфликту.

"У президента Трампа прекрасные отношения с Си Цзиньпином. Они часто общаются. Между ними существует взаимное уважение, и я думаю, что, в конечном счете, президент Трамп хочет восстановить американское производство", - сказал американский министр обороны.

Ранее Хегсет заявил, что Соединенным Штатам удалось согласовать с Панамой свободный и беспошлинный проход для американских военных и вспомогательных кораблей через Панамский канал.

В январе в инаугурационной речи президент США Дональд Трамп заявлял, что панамские власти не выполняют обязанности по управлению Панамским каналом, и Вашингтон восстановит контроль над ним.

"Важнее всего, что каналом управляет Китай. Мы передавали канал не Китаю, а Панаме, и мы возвратим его", - сказал он.

Трамп также посетовал, что Панама взымает с американских торговых судов и военных кораблей слишком высокую плату за проход по Панамскому каналу.

США Пентагон Пит Хегсет Панамский канал
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