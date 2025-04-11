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Военно-Грузинскую дорогу открыли для легковых автомобилей и автобусов

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Движение по Военно-Грузинской дороги возобновили для легкового автотранспорта и автобусов, для грузовиков оно остается закрытым, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств,(...) разрешено движение легковых автотранспортных средств и автобусов за исключением большегрузного автотранспорта, на участке "г. Владикавказ - н.п. Ларс" в обоих направлениях с 02.00 мск", - говорится в сообщении.

По данным центра организации дорожного движения Северной Осетии, сейчас в электронной очереди на проезд через пункт пропуска "Верхний Ларс" зарегистрированы 2920 грузовиков.

Движение по дороге было закрыто для всех видов транспорта с 20:00 по московскому времени 10 апреля из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.

Военно-Грузинская дорога Северная Осетия МЧС РФ
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