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Военно-Грузинскую дорогу перекрыли для всех видов транспорта

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - На Военно-Грузинской дороге ограничили движение для всех видов транспорта из-за непогоды, сообщило ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии (...) запрещено движение всех видов автотранспортных средств, на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс - в направлении на выезд из России с 20:00 мск 10 апреля", - говорится в сообщении.

Ограничения введены до особого распоряжения.

Военно-Грузинская дорога - единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и Арменией.

Военно-Грузинская дорога МЧС Грузия Ларс Северная Осетия Армения
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