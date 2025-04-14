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Нефтепереработка в мире в марте снизилась третий месяц подряд

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Объемы нефтепереработки в мире в марте снижаются третий месяц подряд - на 200 тыс. б/с меньше, чем в феврале и на 0,5 млн б/с меньше, чем год назад, говорится в отчете ОПЕК.

Среди причин названы простои на НПЗ из-за погодных условий и техническое обслуживание. Согласно последним еженедельным данным, крэк-спреды на бензин в США получили дополнительную поддержку от будущего сезона вождения и продолжающегося переключения на летний бензин. Европейские рынки керосина укрепились в преддверии летнего сезона, в то время как маржа газойля подскочила в последние недели из-за более сильного спроса в Африке и ограниченного предложения из Европы.

Более строгий лимит содержания серы в бункеровочном топливе в размере 0,1% для Средиземного моря, который должен быть введен 1 мая 2025 года, уже оказывает давление на региональные рынки мазута с низким содержанием серы (LSFO), поскольку судовладельцы ищут топливо с очень низким содержанием серы или другой более экономически выгодный вариант. В Азии рынок LSFO укрепился.

Однако второй раунд экспорта нефтепродуктов Китаем, опубликованный 28 марта, дает основания испытывать сдержанный оптимизм в отношении экспорта нефтепродуктов с Востока на Запад, в то время как внутренние факторы спроса на нефтепродукты остаются слабыми. Китайские независимые НПЗ по-прежнему сталкиваются с проблемами, связанными с влиянием санкций США на международную торговлю нефтью и нефтепродуктами, а также с налогом на добавленную стоимость (НДС) на экспорт экологически чистых нефтепродуктов.

Недавнее снижение нефтепереработки в мире оказало сильную поддержку марже нефтепереработки, говорится в отчете. По мере восстановления объемов в мае, усилий по восполнению коммерческих запасов и потенциалу наращивания потребления моторного топлива в летний сезон, а также продолжения наращивания переработки на новых НПЗ, объемы переработки летом должны быть довольно высокими, резюмируют аналитики ОПЕК.

ОПЕК
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