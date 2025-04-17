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Banco Santander стал самым дорогим банком континентальной Европы

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Капитализация Banco Santander SA превысила рыночную стоимость UBS Group AG, благодаря чему испанский банк стал самым дорогим в Европе без учета Великобритании, сообщает Bloomberg.

С начала года рыночная стоимость Santander подскочила на треть, до 91 млрд евро, благодаря сильным финансовым показателям и объявленной в феврале программе выкупа акций на 10 млрд евро. Капитализация UBS упала на 17,3%, до 86 млрд евро, на опасениях резкого ужесточения требований к капиталу банка.

Самым дорогим банком Европы в целом остается британский HSBC с капитализацией порядка 139 млрд фунтов стерлингов, или около 161,8 млрд евро. Его акции с начала года подорожали на 0,5%.

Банковский сектор является лидером роста в Европе с начала года - отраслевой подындекс в составе сводного европейского индикатора Stoxx Europe 600 повысился на 15%, тогда как общий индекс практически не изменился, отмечает Bloomberg.

HSBC Santander Stoxx Europe 600 UBS Великобритания Европа
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