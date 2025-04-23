Что случилось этой ночью: среда, 23 апреля

Четверо пострадавших после взрыва под Владимиром, Комиссаренко и Романова лишили гражданства РФ, Трамп не планирует увольнять главу ФРС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Четыре человека пострадали при детонации боеприпасов на складе в Киржачском районе Владимирской области накануне. Глава региона Александр Авдеев также сообщил об эвакуации воинской части, семи населенных пунктов и 12 дачных поселков. В районе в среду будут закрыты школы и ряд предприятий.

- Стенд-ап комики Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов лишены российского гражданства. Как объяснили в ФСБ, они создают угрозу национальной безопасности РФ. Комикам также запрещен въезд в страну.

- США упразднили группу по сбору разведданных о действиях России на Украине, сообщает The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

- Российские военные уничтожили за ночь 11 беспилотников ВСУ над Тульской, Белгородской, Курской, Брянской, Калужской, Орловской областями и Крымом.

- Президент США Дональд Трамп не намерен увольнять главу ФРС Джерома Пауэла. "Я бы хотел, чтобы он был более активен в реализации своей идеи о снижении процентных ставок", - сказал Трамп журналистам, отметив, что сейчас самое подходящее время для этого.

- Илон Маск пообещал с мая сократить время работы в DOGE. Тем не менее предприниматель продолжит работать в департаменте до конца президентского срока Трампа, чтобы убедиться, что "расточительство и мошенничество" не вернутся.

- Майкл Джордан признан самым высокооплачиваемым спортсменом в истории. Заработок баскетболиста составил $4,15 млрд после перерасчета с учетом инфляции (до перерасчета - $3 млрд).