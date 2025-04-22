Стенд-ап комики Комиссаренко и Романов лишены гражданства РФ

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о лишении гражданства России комиков Вячеслава Комиссаренко и Дмитрий Романова.

"По инициативе Федеральной службы безопасности Российской Федерации лишены гражданства Российской Федерации артисты комедийного жанра стендап Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ФСБ напомнили, что Комиссаренко объявлен в межгосударственный розыск по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 367 УК Республики Беларусь (клевета в отношении президента республики Беларусь).

"Опасаясь экстрадиции, выехал на территорию Украины, где публично заявлял о "незаконном уголовном преследовании", - сказано в релизе.

Романов, по данным спецслужбы, "также покинул Россию, работал волонтером в польском штабе по приему беженцев из Украины и на пункте сортировки гуманитарной помощи для вооруженных сил Украины".

"Действия Романова Д. и Комиссаренко В. создают угрозу национальной безопасности Российской Федерации. В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 28 апреля 2023 года № 138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" российское гражданство указанных лиц прекращено", - уточнили в ФСБ.

Также, добавили в ведомстве, в отношении Романова и Комиссаренко принято решение о запрете въезда в РФ.