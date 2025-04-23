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Трамп не намерен увольнять главу ФРС Пауэлла

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен увольнять главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

"Я не хочу говорить об этом, потому что у меня нет намерения увольнять его", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.

"Я бы хотел, чтобы он был более активен в реализации своей идеи о снижении процентных ставок. Сейчас самое подходящее время для снижения процентных ставок", - отметил президент США.

Ранее Трамп заявлял, что у него есть полномочия уволить главу Федеральной резервной системы, срок полномочий которого истекает не ранее 2026 года.

В посте в соцсети Truth Social в понедельник Трамп назвал Пауэлла "крупным неудачником", заявив, что экономическая активность в США замедлится, если ФРС не опустит ставки немедленно.

"Многие призывают к упреждающему снижению ставок", - написал Трамп, отметив, что цены на энергоносители, продукты и большинство "других вещей" снижаются.

"При том, что эти цены так хорошо опускаются, как я и предсказывал, инфляции может почти не быть, но может быть замедление экономики, если господин "Слишком Поздно", крупный неудачник, не снизит ставки сейчас", - написал Трамп.

На прошлой неделе он назвал Пауэлла "господином Слишком Поздно", заявив, что глава ФРС всегда опаздывает со смягчением политики.

Незадолго до этого Пауэлл заявил, что вводимые Трампом импортные пошлины могут замедлить рост экономики США и ускорить инфляцию, но Федрезерв пока не готов вмешиваться и хочет дождаться большей ясности, прежде чем рассматривать корректировку параметров денежно-кредитной политики.

Трамп отметил, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) опустил ключевые ставки уже семь раз.

С лета прошлого года ЕЦБ снизил ставки в общей сложности на 1,5 процентного пункта, ФРС - на 1 п.п. Следующее заседание Федрезерва пройдет 6-7 мая.

США Дональд Трамп ФРС Джером Пауэлл
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