Маск заявил, что с мая сократит время работы в DOGE

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Бизнесмен Илон Маск сообщил, что со следующего месяца сократит время своей работы в департаменте государственной эффективности США (DOGE).

"Начиная со следующего месяца, (...) время, отведенное на DOGE, значительно сократится", - заявил Маск на конференц-колле с инвесторами компании Tesla.

Он сообщил, что продолжит работать с командой DOGE до конца президентского срока Дональда Трампа, чтобы убедиться, что "расточительство и мошенничество" не вернутся.

По его словам, он намерен уделять день или два в неделю государственным вопросам, "пока этого хочет президент".

Данное заявление было сделано на фоне сообщений о том, что квартальная прибыль Tesla упала на 71%.

Компания по производству электромобилей сообщила о снижении выручки на 9% за первые три месяца этого года. По данным компании, ее прибыль составила $409 млн по сравнению с $1,4 млрд в первом квартале прошлого года.