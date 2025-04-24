Финляндия и Норвегия организуют железнодорожное сообщение для военных нужд

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Финляндии одобрило планирование железнодорожного сообщения из Финляндии в Швецию и оттуда в Норвегию, транспортное сообщение направлено на содействие в сфере военного сотрудничества между странами НАТО, пишет финская газета Iltalehti.

План заключается в том, чтобы сначала построить железную дорогу между финскими портами Оулу и Кеми до Торнио и Хапаранды на шведской стороне, а оттуда до шахтерского города Кируна и порта Нарвик в Норвегии.

Планы обороны НАТО предполагают, что при необходимости тяжелое вооружение будет доставляться в Финляндию из порта Нарвик, отмечает издание.

Правительство Финляндии решило выделить 20 миллионов евро на планирование железной дороги, весь проект оценивается в миллиарды евро.

Летом 2026 года в Европейском союзе вступит в силу Регламент Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T), который требует, в частности, переход на ширину колеи 1435 мм в странах с другой шириной колеи. Ширина колеи в Финляндии составляет 1524 мм.

По данным Iltalehti, финансирование проекта железной дороги запрашивается у ЕС.

Помимо обороны Финляндии, железнодорожное сообщение также принесет пользу финской экспортной промышленности и туризму.

Финляндия и Норвегия также планируют улучшить свое дорожное сообщение для возможного использования в военных целях.